Hier macht man sich garantiert dreckig: Jedes Jahr findet in Südkorea ein Matschfest statt. Bei Temperaturen von rund 30 Grad Celsius gibt es in Boryeong auf der Rutsche in Richtung Schlammbecken sowie beim übrigen Wasser- und Matschprogramm eine angenehme Abkühlung - und zwar noch bis zum 28. Juli.