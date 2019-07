Tankerkonflikt: London will internationale Seeschutzmission

Nach den Tankervorfällen in der Straße von Hormus will Großbritannien eine von europäischen Ländern angeführte Seeschutzmission in der Region auf den Weg bringen.

Dieser angedachte Einsatz solle Schiffe schützen, die durch die für den internationalen Handel wichtige Meerenge fahren, sagte der britische Außenminister Jeremy Hunt im Unterhaus: "Nach internationalem Recht hatte der Iran kein Recht, die Passage des Schiffes zu behindern. Es war also ein Akt der staatlichen Piraterie, den das Parlament verurteilt hat. Wir werden nun versuchen, eine EU-geführte maritime Schutzmission zusammenzustellen, um den sicheren Transport von Besatzung und Ladung in dieser wichtigen Region zu unterstützen.

Wenn der Iran diesen gefährlichen Weg fortsetzt, muss er akzeptieren, dass der Preis eine größere westliche Militärpräsenz in den Gewässern entlang seiner Küste sein wird. Nicht weil wir die Spannungen verschärfen wollen, sondern nur die Freiheit der Schifffahrt als ein Prinzip ansehen, das Großbritannien und seine Verbündeten immer verteidigen werden. "

Am vergangenen Freitag hatten die Iranischen Revolutionsgarden den unter britischer Flagge fahrenden Öltanker "Stena Impero" in der Straße von Hormus gestoppt. Die jüngste Eskalation des Konflikts begann am 4. Juli, als in den Gewässern der britischen Exklave Gibraltar ein Supertanker mit Öl aus dem Iran an die Kette gelegt wurde. Der Vorwurf: von der EU untersagte Lieferungen an Syrien. Die Maßnahme gilt derzeit bis zum 20. August.