Dürre in Polen - Wasserstand der Weichsel bei 40 Zentimeter

Polen leidet unter der Sommerhitze. Der Wasserstand der Weichsel in Warschau zeigt nur noch etwa 40 Zentimeter an. Wenn es vor allem in den Bergen nicht regnet, werden auch kurze Schauer den Wassermangel nicht mehr ausgleichen.

Die Prognosen sind nicht optimistisch, für die kommenden Tage werden hohe Temperaturen erwartet. Das Land verfügt über nur halb so viel Wasserreserven wie der EU-Durchschnitt.

Angesichts der anhaltenden Dürre werden schwerwiegende Auswirkungen auf die Landwirtschaft erwartet.