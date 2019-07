Jeden Tag geht der 10-jährige Kamran mit seinem Vater und anderen Verwandten zur Arbeit in eine Ziegelei am Stadtrand von Kabul. Für viele Kinder in Afghanistan ist die Schule ein Luxus, den sich seine Familie nicht mehr leisten kann.

Die Besitzer von Backsteinfabriken reisen in die Dörfer und gewähren Kredite zur Deckung des Grundbedarfs. Sie zwingen die Familien, diese in den Sommermonaten in einer Form von Knechtschaft abzuarbeiten.

In einem letztes Jahr veröffentlichten UN-Bericht heißt es, dass mehr als zwei Millionen afghanische Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren in irgendeiner Form Kinderarbeit verrichten.

Gesetze zur Regelung der Kinderarbeit in Afghanistan werden nur unzureichend durchgesetzt, insbesondere in ländlichen Gebieten.