Auf der Suche nach Nahrung stieß ein Bär im Ort Lyons (US-Bundesstaat Colorado) auf Mülltonnen. Doch anstatt einen der Eimer vor Ort zu plündern, versuchte das Tier, den Plastikbehälter erst einmal an eine andere Stelle zu bewegen. Aus welchem Grund der Bär dies tat, ist unbekannt. Der Ort Lyons liegt am Rande des Rocky-Mountain-Nationalparks, in dem insbesondere Schwarzbären vorkommen.