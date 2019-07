Tunesien: Trauerfeier für verstorbenen Präsidenten Essebsi

In Tunesien haben Staats- und Regierungschefs an der Trauerzeremonie für den verstorbenen Präsidenten Béji Caïd Essebsi teilgenommen. Essebsi war am Donnerstag im Alter von 92 Jahren gestorben. Er war der erste frei gewählte Präsident Tunesiens. Es wurden sieben Tage Staatstrauer ausgerufen.

Unter den Trauergästen waren auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der spanische König Felipe VI.

Tunesien hatte als einziges Land der Region nach den arabischen Aufständen 2011 den Übergang in die Demokratie geschafft. Essebsi übernahm das Amt des Präsidenten 2014.

Parlamentspräsident Mohamed Ennaceur wurde unmittelbar nach dem Tod Essebsis als Übergangspräsident vereidigt. Die Präsidentschaftswahl soll nun vorgezogen werden. Statt dem ursprünglichen Termin am 17. November schlug die Wahlkommission den 15. September für die erste Wahlrunde vor.