Kind (8) am Hauptbahnhof Frankfurt vor einfahrenden ICE gestoßen

Am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main ist ein Kind zusammen mit seiner Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen worden. Der Achtjährige erlag seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei Frankfurt bestätigt hat. Die 40 Jahre alte Mutter überlebte verletzt. Sie konnte sich laut Polizei auf einen Fußweg zwischen den Gleisen retten.

Der Mann flüchtete zunächst, wurde dann aber außerhalb des Bahnhofs festgenommen. Offenbar hatte er erfolglos versucht, eine weitere Person auf die Gleise zu stoßen, so die Polizei.

Wie die FAZ meldet, gebe es keine Verbindung zwischen den Opfern und dem Mann.

Wegen des Noteinsatzes kam es zu massiven Beeinträchtigungen des Verkehrs. Die Gleise 4 bis 9 wurden mehrere Stunden lang gesperrt. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen.

In Frankfurt sind ohnehin wegen Bauarbeiten mehrere U-Bahn-Strecken nicht in Betrieb.

Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

