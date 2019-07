Prinzessin Haya aus Dubai verlangt in London Schutz vor ihrem Mann

Vor einem Gericht in London wird jetzt der Fall der aus Dubai geflohenen Prinzessin Haya (45) verhandelt. Die sechste Frau von Scheich Muhammad bin Raschid Al Maktum (69) will so das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder erstreiten - sowie rechtlichen Schutz vor Zwangsheirat und Belästigung. Die Schwester des Königs von Jordanien war vor einigen Wochen nach Europa geflüchtet. Sie hatte sich laut Medienberichten zunächst in Deutschland aufgehalten und war dann nach Großbritannien - wo Haya studiert hatte - weitergereist. Doch auch in London fürchtete Prinzessin Haya offenbar um ihr Leben.

Scheich Muhammad verlangt, dass die 11-jährige Tochter und der 7 Jahre alte Sohn zu ihm nach Dubai zurückkkehren und dass der Streit unter Ausschluss der Öffentlichtkeit verhandelt wird. Der Richter urteilte aber, es gebe ein öffentliches Interesse an dem Fall.

Vor Haya hatten schon zwei weitere Prinzessinnen versucht, aus Dubai zu flüchten.

Prinzessin Haya hatte sich vor ihrer Flucht weitgehend zurückgezogen. Ihr letzter Post auf Twitter vom vergangenen Februar erinnert an ihren 1999 verstorbenen Vater, König Hussein von Jordanien.