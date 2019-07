Trump: Bin die am wenigsten rassistische Person der Welt

US-Präsident Donald Trump hat erneut Rassismusvorwürfe zurückgewiesen und Baltimore sowie andere demokratisch geführte Städte in den USA kritisiert. «Ich bin die am wenigsten rassistische Person auf der ganzen Welt», sagte Trump am Dienstag vor Journalisten im Weißen Haus.

Der Republikaner hatte am Wochenende mit persönlichen Angriffen auf den Vorsitzenden des Kontrollausschusses im Repräsentantenhaus, Elijah Cummings, neue Rassismusvorwürfe auf sich gezogen. Auch am Dienstag attackierte Trump den schwarzen Abgeordneten der Demokraten.

Trump: "Gewaltige Korruption in Baltimore"

Trump kritisierte die «gewaltige Korruption», die in Baltimore und in anderen von Demokraten geführten Städten herrsche. Die Regierung in Washington habe über die Jahre Abermilliarden Dollar nach Baltimore gepumpt. Diese Mittel «wurden von Menschen wie Elijah Cummings gestohlen und verschwendet». Cummings' Wahlkreis umfasst weite Teile der Metropole im Osten der USA. Afroamerikaner stellen die Mehrheit der Bewohner in dem Wahlkreis.

Trump: "Kein anderer Präsident hat mehr für die Schwarzen getan"

Trump betonte, kein anderer US-Präsident habe mehr für die Schwarzen in den USA getan als er. So sei etwa die Arbeitslosenquote unter Afroamerikanern so niedrig wie nie in der Geschichte des Landes. Bewohner Baltimores hätten sich schriftlich und telefonisch beim Weißen Haus dafür bedankt, dass er auf Missstände aufmerksam gemacht habe. Am Wochenende hatte Trump Cummings als «brutalen Rüpel» bezeichnet und auf Twitter geschrieben: «Cummings' Bezirk ist ein widerliches, von Ratten und Nagetieren befallenes Chaos.»

Cummings ist ein Kritiker des Präsidenten und treibt als Vorsitzender des Kontrollausschusses mehrere Untersuchungen gegen Trump und dessen Regierung voran. Trump empfahl Cummings am Dienstag, mit seinem Ausschuss lieber die Zustände in Baltimore zu untersuchen.