Zeitungsbericht: "Schredder-Affäre" nun auch um Altkanzler Kern

Nachdem die sogenannte "Schredder-Affäre" Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz in Verlegenheit gebracht hat, hat die Affäre nun auch die Opposition erreicht. Laut einem Medienbericht sind auch bei der Amtsübergabe von Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) an seinen Nachfolger Sebastian Kurz (ÖVP) Ende 2017 Festplatten vernichtet worden. Wie die Kronen Zeitung am Dienstag berichtete, wurden laut einer Auftragsbestätigung vom 1. Dezember 2017 sieben Drucker-Datenträger zerstört. Das Blatt beruft sich auf acht Seiten Dokumente. Daraus gehe auch hervor, dass die für insgesamt 2 100 Euro zerstörten Datenträger aus den Büros des Kanzleramts stammten.

Kern: Das Schreddern bei Kurz war anders, "eine Panikaktion"

"Das Prozedere zur Amtsübergabe wurde von den Beamten des Kanzleramts eingeleitet und durchgeführt", schrieb Kern in einer Reaktion auf Facebook. Es habe weder von ihm noch von seinem Kabinett einen Auftrag dazu gegeben. «Es handelte sich um einen amtswegigen Vorgang.» Ein Vergleich mit den jüngsten Geschehnissen bei der Amtsübergabe von Kurz an die Übergangsregierung verbiete sich. «Meine Aufforderung an Sebastian Kurz, unzulässige Vergleiche mit mir in diesem Zusammenhang daher zu unterlassen, bleibt aufrecht.» Im Fall der jüngst gestürzten Regierung von Kurz habe es sich beim Schreddern der Festplatten um eine Panikaktion gehandelt, so Kern.

Zum heutigen Bericht der Krone darf ich festhalten: Es gab anlässlich der Übergabe der Regierungsgeschäfte an Sebastian... Publiée par Christian Kern sur Mardi 30 juillet 2019

Kurz-Mitarbeiter hatte fünf Drucker-Festplatten schreddern lassen

Kurz vor dem geplanten Misstrauensvotum Ende Mai hatte ein Mitarbeiter des Kanzleramts fünf Drucker-Festplatten bei einer externen Firma gründlichst schreddern lassen. Er hatte einen falschen Namen angegeben und die Rechnung von 76,45 Euro nicht bezahlt. Deshalb ließ die Firma ihn ermitteln. Kurz selbst hatte den Vorgang als normal und legitim verteidigt, die Umstände aber kritisiert. Welche Daten auf den Festplatten waren, ist unklar.