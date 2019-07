In Bulgarien breitet sich die Schweinepest weiter aus. So wurden in seit Anfang der Woche Ausbrüche in zwei Betrieben gemeldet mit 20.000 und 17.000 Tieren. Damyan Iliev, Leiter der Behörde für Lebensmittelsicherheit warnte, die größte Gefahr für die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest seien Tiere in Haushöfen. Deshalb sei es wichtig, dass alle Hausschweine im 20 Kilometer Umkreis um die industriellen Schweinezüchtereien geschlachtet würden.

su