Die Basketballzaubertruppe Harlem Globetrotters ist immer auf der Suche nach Ungewöhnlichem, Spektakulärem und Einfallsreichem: Zeus McClurkin ließ sich in einen Fallschirm schnallen, der dann - gezogen von einem Motorboot - über das Wasser unweit des Ortes Wildwood (US-Bundesstaat New Jersey) schwebte. Natürlich hatte McClurkin einen Basketball bei sich und nahm Maß. Aus luftiger Höhe versenkte er den Ball in den auf dem Boot angebrachten Korb.