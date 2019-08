Zwei Schießereien innerhalb von 24 Std: Neun Tote in Dayton

In den USA ist die Debatte über ein verschärftes Waffengesetz neu entbrannt. Innerhalb von 24 Stunden hat es zwei Schießereien mit vielen Toten gegeben.

In Dayton im US-Bundesstaat Ohio hat ein Mann neun Menschen getötet und mindestens 16 weitere verletzt. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag mit. Der Schütze selbst sei zudem auch tot, hieß es weiter. Die Bundespolizei FBI ermittele ebenfalls vor Ort. Medienberichten zufolge fielen die Schüsse nahe einer Bar im Oregon District im Zentrum der Stadt.

Über den Zustand der Verletzten könne man derzeit nichts sagen, sagte die Sprecherin eines Krankenhauses. Die Polizei rief mögliche Augenzeugen auf, sich zu melden und so die Ermittlungen zu unterstützen. Zu den möglichen Motiven des Täters und zu dessen Identität wurde zunächst nichts bekannt.

Rassistisches Hassverbrechen in El Paso

Am Samstag hatte ein Schütze in einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso im Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet und mindestens 20 Menschen getötet. 26 weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Todesschütze ergab sich der Polizei.

Nach offiziellen Angaben handelt es sich um einen 21-jährigen Weißen. Die Polizei sagte, es gebe ein «Manifest», das womöglich auf ein Hassverbrechen schließen lasse. Es sei allerdings noch nicht bestätigt, ob die Kampfschrift tatsächlich von dem Verdächtigen stamme.

Nach der Bluttat hielten viele Menschen in El Paso eine Mahnwache ab. "No more guns" stand auf Plakaten der Protestierenden.

Schärfere Waffengesetze gehören zu den Themen im US-Wahlkampf. Donald Trump lehnt striktere Regeln weitgehend ab und steht auf der Seite der Waffenlobby NRA (Natonal Rifle Association). Etwa ein Drittel der US-Bürger besitzt eine oder mehrere Schusswaffen. Das Tragen von Waffen ist als ein Freiheitsrecht in der US-Verfassung verbürgt, doch viele demokratische Politiker wollen wegen der vielen tödlichen Vorfälle die Waffengesetze verschärfen.

