Tausende Menschen haben am Sonntag an einer Gedenkfeier in El Paso teilgenommen, um an die 21 Menschen zu erinnern, die tags zuvor bei dem Massaker in einem Einkaufszentrum ermordet worden waren.

Für jedes Opfer wurden Glocken geläutet, außerdem wurde auch an die Opfer des Massakers von Dayton erinnert, das keine 15 Stunden nach der Tat in El Paso stattfand.

Eine weitere Gedenkfeier gab es in Dayton.