Drogenboss will als Tochter verkleidet ausbrechen

Clauvino da Silva ist ein verurteilter Drogenboss in Brasilien, der sich als seine Tochter verkleidet hatte, um aus dem Gefängnis auszubrechen. Nach der Besuchszeit wollte er mit Silikonmaske und in Kleidung seiner 19-jährigen Tochter aus dem Gefängnis spazieren und die Tochter zurücklassen. Doch die Beamten machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Sie wurden misstrauisch und forderten ihn auf, sich auszuziehen. Offenbar benahm sich da Silva, einer der Chefs einer Drogenbande, die Drogen, Waffen und Menschen schmuggelte, so nervös, dass er auffiel.

"Das war natürlich ein Akt der Verzweiflung. Schließlich sitzt er eine Haftstrafe von 98 Jahren ab", sagt der zuständige Staatssekretär im Justizministerium Moises Enriques Marques.

Gegen die Tochter und andere Familienangehörige ist Anklage erhoben worden wegen Beihilfe zu einer Straftat. Auch der Gefangene muss mit einer Bestrafung rechnen. Als erstes wurde da Silva schon einmal in einen Hochsicherheitstrakt verlegt.

Es war nicht seiner erster Ausbruchsversuch. 2013 kam er tatsächlich durch die Kanalisation nach draußen. Allerdings wurde er nach einem Monat aufgespürt und wieder festgenommen.

Da Silva stammt aus Angra dos Reis in der Nähe von Rio de Janeiro.

750.000 Menschen sitzen in Brasilien im Gefängnis. Brasilien liegt damit an dritter Stelle nach den USA und China. Die USA haben mehr als 2 Millionen ihrer Bürger hinter Gittern. In Brasilien gibt es aber keine Todesstrafe im Gegensatz zu China und den USA, wo ein Drittel aller US-Staaten noch die Todesstrafe hat.

Die meisten Hinrichtungen finden in China statt, gefolgt von dem Iran, Saudi-Arabien, Irak und Pakistan. Die USA liegen auf Platz 8.

Zwar gibt es in Brasilien keine Todesstrafe, doch sind die Haftbedingungen katastrophal.