Mobile Netzabdeckung in Deutschland mit am Schwächsten

Nur Irland und Weißrussland haben eine noch schlechtere mobile Netzabdeckung: Gemessen an der Abdeckung mit dem Mobilfunkstandard LTE hinkt Deutschland deutlich hinterher und landet auf dem drittletzten Platz.

Im internationalen Vergleich belege Deutschland einem aktuellen Report von Speedcheck zufolge mit 65,5 Prozent Flächenabdeckung lediglich Rang 70.

Japan und Südkorea lägen demnach an der Spitze. Aber auch in den USA, den Beneluxländern, Skandinavien und in Teilen Osteuropas gebe es eine Abdeckung von über 80 Prozent. "Für die größte Wirtschaftsmacht Europas ein Zustand, der nicht den Selbstansprüchen der Bundesregierung und deutschen Internetanbietern genügen sollte", heißt es in der Studie.

Auch die mobile Internetgeschwindigkeit zeigt seit 2013 dem Report zufolge deutliche Schwankungen. Zwischen 2015 und 2017 sei die Geschwindigkeit zwischenzeitlich sogar zurückgegangen. Grund hierfür sei wahrscheinlich, dass der Ausbau der Infrastruktur dem rapiden Wachstum der Nutzer-Zahlen etwa von Smartphones hinterherhinkte.

Auch hier schneidet Deutschland im europäischen Vergleich schlecht ab: Das Land verzeichne das geringste Wachstum in der Zeitspanne - nur 62,7 Prozent. Das Mittel lag dagegen bei 190 Prozent.

Der Report untersuchte auch die Korrelation von Datengeschwindigkeit mit geografischen und urbanen Faktoren sowie der Bevölkerungsdichte. Wie sich zeigte, haben ökonomische Faktoren eine "erstaunlich geringe Auswirkung auf die Entwicklung des mobilen Internets". Geographische und demografische Unterschiede beeinflussten diese Entwicklung wesentlich stärker.

Deutschland habe zwar als heterogener Flächenstaat mit größeren Hürden zu kämpfen als etwa die Beneluxländer, das schlechte Abschneiden Deutschlands lasse sich aber nicht allein darauf zurückführen. Frankreich und Spanien stünden vor ähnlichen Herausforderungen, schnitten aber deutlich besser ab.

Speedcheck ist eine Anwendung der Etrality GmbH mit Deutschland-Sitz im bayrischen Neubeuern. Die App ermittelt sowohl auf Smartphones als auch auf Browsern die Internetgeschwindigkeit. Der vorgelegte Mobilfunk Report 2019 stützt sich im Wesentlichen auf den anonymisierten Datensatz der App.