Shitstorm gegen Linnemann: "Kinder ohne Deutschkenntnisse" - 10 Tweets

Der Unionsfraktionsvize im deutschen Parlament, Carsten Linnemann (CDU), hat mit einem Interview zu Deutschkenntnissen in der Grundschule in RP-Online einen Shitstorm ausgelöst. Darin sagt der Abgeordnete aus Paderborn: "Um es auf den Punkt zu bringen: Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Hier muss eine Vorschulpflicht greifen, notfalls muss seine Einschulung auch zurückgestellt werden. Das kostet Geld, aber fehlende Integration und unzureichende Bildung sind am Ende viel teurer.“

Zudem prangert Linnemann "Parallelgesellschaften" an: "Wir erleben neue Parallelgesellschaften in vielen Bereichen des Landes. Bis tief hinein in die Mittelschicht erlebe ich Eltern, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken, weil das Niveau an staatlichen Schulen sinkt."

Viele User der sozialen Medien kritisieren Linnemann und verweisen darauf, dass sie selbst in der Grundschule Deutsch gelernt haben und dadurch in Deutschland integriert wurden. Andere meinen, der CDU-Politiker sei falsch verstanden worden.

Neben seiner Arbeit im Bundestag unterstützt Carsten Linnemann die Stiftung "LEBENSlauf", die Jugendlichen aus seinem Wahlkreis Paderborn, die am Rande der Gesellschaft stehen, eine Perspektive zu geben will.

Auf seiner Internetseite schreibt Carsten Linnemann auf die Frage "Welches ist Ihr Lebensmotto?": "Oft kommen die Dinge anders als erwartet. Doch in der Regel hat es seinen Sinn, so wie es kommt."

Ob er das jetzt auch so sieht?

Ich kenne viele Menschen, die in der Grundschule kein Deutsch konnten und heute als Ingenieure, Journalistinnen, Lehrer oder Wissenschaftlerinnen arbeiten. Nur in der CDU ist keiner von denen gelandet... #Linnemannhttps://t.co/D72o3PEqfk — Krsto Lazarević (@Krstorevic) August 5, 2019

Bei meiner Einschulung konnte ich keinen Satz Deutsch. Es war der Unterricht mit dt. Muttersprachlern und das Halbwegs-Dazugehören, das die Lücke schließen ließ und einen "guten" Bildungsweg erlaubte.



Zum Glück war #Linnemann mit seiner Separation-Fantasie noch nicht Politiker. pic.twitter.com/HOYkQDucbx — Der Gazetteur (@dergazetteur) August 5, 2019

Der Pianist Igor Levit schreibt:

Merke: dieser @CDU Mann hätte mich 1996 in keine Grundschule gelassen. Was für ein kleiner, trauriger Vollprofi. Ok. #NieMehrCDUhttps://t.co/NygSXLqfE8 — Igor Levit (@igorpianist) August 5, 2019

Genau. Man sollte ja auch nicht zum Matheunterricht gehen, wenn man kein Mathe kann. ☝️ #Linnemannpic.twitter.com/rTGrN8eKzu — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) August 5, 2019

Was Leute wie #Linnemann wohl nie verstehen werden: Die "Parallelgesellschaft", die mir am meisten Sorgen macht, ist die, die andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, politischen oder sexuellen Orientierung jagen, einsperren, hängen, erschießen und mit Kalk bestreuen will — Dr. Wu (@Dok_Wu) August 5, 2019

PolitikerInnen von SPD, Grünen und der Linken argumentieren gegen Linnemann.

Genau, @Ricarda_Lang. Und hinzu kommt: Am besten lernt man Sprache mit gleichaltrigen Muttersprachler*innen. https://t.co/VW9kgVFxJi — Birke Bull-Bischoff (@Birke_Bull) August 5, 2019

Carsten #Linnemann hat eine wichtige Debatte angestoßen. Dieses Thema muss einfach stärker fokussiert werden. Was ihm hier auf Twitter teilweise in den Mund gelegt wird, hat er weder gesagt noch gemeint! — Matthias Hauer (@MatthiasHauer) August 5, 2019

Unterstützt wird Linnemann vom Chef der Jungen Union.

Richtiger Vorstoß von Carsten #Linnemann in der @rponline! Wenn ein Kind in Deutschland eingeschult werden soll, muss es Deutsch können. Alles andere ist falsch verstandene Toleranz, die niemandem weiterhilft! — Tilman Kuban (@TKuban96) August 5, 2019

"Der Gazetteur" und andere machen auch Scherze unter dem Hashtag #Linnemann.