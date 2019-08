In der Stadt Zahlé fand am Wochenende die libanesische Meisterschaft im Armdrücken statt. In verschiedenen Klassen traten Männer und Frauen gegeneinander an. Der 15-jährige George Bejjani trug den Sieg im Wettbewerb der Männer über 90 Kilogramm davon. Es war das erste Mal in der Geschichte dieses Wettbewerbs, dass ein Teenager ganz oben auf dem Treppchen stand. Bei den Frauen gewann die Ukrainerin Marina Shulika.