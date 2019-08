US-Sanktionen gegen Venezuela: Vermögen werden eingefroren

In Perus Hauptstadt Lima haben am Dienstag Vertreter aus mehr als 50 Staaten über die politische Krise in Venezuela beraten.

Einfrieren von Maduro-Vermögen in den USA

Hintergrund waren die neuen Sanktionen der USA gegen die Regierung von Nicolas Maduro. Diese sehen vor, mit sofortiger Wirkung, Vermögen der Maduro-Regierung in den USA einfrieren zu lassen. Unklar war zunächst, welche Größenordnung das Vermögen der Maduro-Regierung in den USA haben könnte.

US-Sicherheitsberater John Bolton sagte auf der Konferenz:

_"Diese Art von Sanktionen haben die USA im letzten halben Jahrhundert sehr selten eingesetzt. Doch das Maduro-Regime hat sich nun den Schurkenstaaten, wie Kuba, Iran, Syrien und Nordkorea angeschlossen - die alle diesen Sanktionen unterliegen."

"USA wollen Öl und Reichtum_"

Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza kritisiert die neuen Sanktionen:

"Uns ist klar, dass die Hauptgründe dafür das Öl und der Reichtum Venezuelas sind. Mr. Donald Trump, konzentrieren Sie sich auf Ihren Wahlkampf, und auf die Folgen von Hass und Rassismus in Ihrem Land."

Die USA und ihre Verbündeten werfen der Maduro-Regierung Menschenrechtsverletzungen und Einschränkung der Demokratie vor. Die US-Regierung versucht, Maduro zum Rückzug zu drängen - vor allem durch wirtschaftliche Sanktionen gegen ihn und sein Umfeld.

Wirtschaftliche Krise in Venezuela

Neben der politischen Krise kämpft Venezuela mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen. Unter Maduro ist die Inflation in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Viele Güter des täglichen Bedarfs sind Mangelware. Mehrere Millionen Menschen verließen angesichts der Krise das Land.