Das berühmte Abbey-Road-Foto der Beatles wird 50

Abbey Road, so heißt nicht nur eine Straße in London, sondern auch das 11. Studioalbum der Beatles, das in ebendieser Straße aufgenommen und im September 1969 veröffentlicht wurde.

Vor allem aber wurde hier auch das Titelbild des Albums aufgenommen: die Bandmitglieder auf einem Zebrastreifen vor dem Studio. Eigentlich wollte man die Vier vor dem Mount Everest, das war aber am Ende zu aufwendig.

Das Foto gehört inzwischen zu den bekanntesten Bilder der Beatles. Vor genau 50 Jahren, am 8. 8. 1969, wurde es von Iain MacMillan aufgenommen.

Und dieser runde Geburtstag wurde jetzt nach Kräften gefeiert. Hunderte Fans waren in der Abbey Road, sie sangen Beatles-Lieder und stellten immer wieder das berühmte Foto auf dem ebenso berühmten Zebrastreifen nach.

Eine Beatles-Cover-Band stellte sogar eigens einen VW Käfer in die Straße, um die Szene von damals möglichst getreu zu kopieren.

Allerdings waren damals deutlich weniger Leute unterwegs als jetzt.