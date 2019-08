Italien: Neuwahlen im Blick

Die Folgen eines Votums: Die Regierungskoalition in Italien steht nach einer Abstimmung im Senat möglicherweise vor dem Bruch.

Koalitionspartner zerstritten

Die Lega von Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini brachteam Donnerstag offensiv eine Neuwahl ins Spiel. Diese sei die einzige Alternative zur bestehenden Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung. "Italien braucht Sicherheiten und mutige und gemeinsame Entscheidungen", erklärte die Lega. Es sei unnütz, mit Aufschüben und täglichen Streitereien fortzufahren. Mit einer Regierungsumbildung werde man sich nicht zufrieden geben.

Auslöser für die Krise der ohnehin zerstrittenen Koalition war ein Votum der Fünf-Sterne-Bewegung gegen ein Bahnprojekt, das die rechte Lega aber befürwortet.

Die befindet sich in der stärkeren Position. Aktuelle Umfragen sehen die Lega mit 36 Prozent an erster Stelle. Der derzeitige Koalitionspartner, die Fünf-Sterne-Bewegung, kommt auf 17,8 Prozent. Unterschiedliche Koalitionen wären somit denkbar.

Angespannte Lage in Rom

In der aufgeheizten Stimmung hatten am Donnerstag hochrangige Treffen in Rom stattgefunden. Regierungschef Giuseppe Conte kam mit Staatspräsident Sergio Mattarella zusammen. Beratungen gab es demnach auch mit Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio gegeben. Alle warteten auf eine Entscheidung Salvinis, hieß es am Donnerstagnachmittag in Rom.