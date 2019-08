Euronews am Abend | Die Nachrichten vom 9. August 2019

Die Regierungskrise in Italien steht in unserem Tagesrückblick ganz oben. Nachdem Innenminister Matteo Salvini gestern sagte, die Regierung habe keine Zukunft, kündigte er jetzt einen Misstrauensantrag gegen Ministerpräsident Giuseppe Conte an.

Weitere Nachrichten aus der heutigen Sendung:

