Stromausfall in mehreren Regionen Großbritanniens

In mehreren Teilen Großbritanniens ist an diesem Freitag der Strom ausgefallen.

Betroffen war die Londoner U-Bahn ebenso wie Züge, Flughäfen, Tausende Haushalte und ein Krankenhaus in Ipswich.

Dort sei aber keiner der Patienten war in Gefahr gewesen, hieß es.

In Newcastle gingen am Flughafen die Lichter aus, an vielen Bahnhöfen herrschte Chaos.

Die größten Airports des Landes, Heathrow und Gatwick, waren nicht betroffen.

Grund für die Panne waren nach Angaben des Netzbetreibers National Grid zwei fehlerhafte Stromgeneratoren.

Die Probleme seien inzwischen behoben worden, so das Unternehmen.