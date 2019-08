Wodka aus der radioaktiven Sperrzone von Tschernobyl

In der Sperrzone von Tschernobyl wird Wodka aus Getreide und Wasser hergestellt. Einer der Schöpfer bezeichnet es als "die wichtigste Spirituosenflasche der Welt".

Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 - dem schwersten Atomunfall der Geschichte - wurde um das Gebäude herum eine Sperrzone von 4.300 Quadratkilometern angelegt. Bis zu 335.000 Menschen wurden von der Sowjetunion gezwungen, das Gebiet zu verlassen.

Durch den Unfall wurde ein Großteil der Umgebung in der Ukraine wegen hoher Strahlenbelastung verlassen. Jetzt hat ein Team von Wissenschaftlern einen Wodka namens ATOMIK destilliert, von dem sie hoffen, dass er zur wirtschaftlichen Belebung der Gegend beitragen könnte.

"Es (die Herstellung des Wodkas) könnte zur wirtschaftlichen Erholung der Gemeinden in und um die verlassenen Gebiete beitragen", sagte Professor Jim Smith von der University of Portsmouth, der Teil des Teams ist, das an dem Projekt arbeitet.

"Viele tausend Menschen leben immer noch in der Zone der obligatorischen Umsiedlung, wo Neuinvestitionen und die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen immer noch verboten sind."

Während im verwendeten Getreide eine gewisse Radioaktivität festgestellt wurde, ist der Spiritus selbst dank des Destillationsprozesses frei von anormalen Strahlungswerten.

Der destillierte Alkohol wird mit Mineralwasser aus einem Aquifer in der Stadt Tschernobyl, 10 km südlich des Reaktors, verdünnt und ist frei von Verunreinigungen.

Professor Smith und seine Kollegen in Großbritannien und der Ukraine führten ein dreijähriges Forschungsprojekt zur Übertragung von Radioaktivität auf Pflanzen aus der Tschernobyl-Schutzzone durch.

Sie haben bisher nur eine Flasche Wodka produziert, wollen aber jetzt die Produktion steigern und 75 Prozent der Gewinne an die betroffene Gemeinde zurückgeben.

Professor Smith sagte: "Wir wollen ein hochwertiges Produkt herstellen, um die wirtschaftliche Entwicklung von Gebieten außerhalb der Hauptausschlusszone zu unterstützen, in denen die Strahlung kein signifikantes Gesundheitsrisiko mehr darstellt."

Die Forschung wurde von der State Agency of Ukraine for Exclusion Zone Management begrüßt - obwohl der erste stellvertretende Leiter, Oleg Nasvit, darüber streitet, ob der Wodka ATOMIK genannt werden sollte.

"Ich würde das einen hochwertigen Moonshine nennen", sagte er. "Er ist nicht typisch für einen höher gereinigten Wodka, hat aber den Geschmack des Getreides aus unseren ursprünglichen ukrainischen Destillationsmethoden - das gefällt mir."

Der Wodka ist eines der Ergebnisse eines Projekts, um herauszufinden, wann und ob es sicher ist, einen Teil des verlassenen Landes in der Zone für den Anbau von Pflanzen zu nutzen.