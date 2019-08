Tornados fegen durch Amsterdam und Luxemburg

Ein Tornado pflügt durch eine Großstadt - nicht etwa in den USA, nein, in Europa. In Amsterdam hat ein Augenzeuge eine eindrucksvolle Windhose gefilmt. Auch in der luxemburgischen Stadt Pétange wurde ein Tornado mitgeschnitten. Im Südwesten des Großherzogstums ließ der Sturm 100 Häuser unbewohnbar zurück. Luxemburgs Arbeitsminister Dan Kersch sprach am Samstag von einem "Katastrophenszenario". Der Schaden sei enorm, könne aber noch nicht beziffert werden.