Gurkensandwich-Weitwurf - Wer trägt den Sieg davon?

Die Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020 lassen noch ein Jahr auf sich warten. Im englischen Lewes in der Nähe von Brighton aber kamen Fans einer bestimmten Form des "sportlichen" Wettbewerbs schon jetzt auf ihre Kosten. Die "Chaps Olympiad" umfasst Wettkämpfe in der Tee-Verfolgungsjagd, im Gurkensandwich-Weitwurf, im Regenschirm-Kampf und im Picknick-Weitsprung. Das Kräftemessen tadellos gekleideter Teilnehmer fand nicht wie ursprünglich geplant am Samstag statt, sondern am Sonntag. Hohe Windgeschwindigkeiten hatten dazu geführt.