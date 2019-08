Menschen in einem Vergnügungspark in Tokio beschäftigen sich mit bunden Kugeln, machen Fotos, baden im Kugelbad und trinken Getränke mit großen, schwarzen Kugeln darin.

Die Attraktion heißt Tapioca Land, ein Themenpark, der sich mit Tapioka beschäftigt, dem Mehl aus der Maniokwurzel. In Japan gibt es einen regelrechten Hype um Tapioka und so auch um die bunten Getränke mit den Tapiokaperlen. In Europa erlangte das Tapioka-Getränk unter dem Namen Bubble Tea Bekanntheit.