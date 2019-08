In Salzburg hat es bei einem Raubüberfall auf das Privathaus einer Juwelierfamilie einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Reportern zufolge stieg aus dem Haus der Familie Rauch auf.

Die Feuerwehr sowie bewaffnete Polizisten mit Schutzwesten und Helmen waren vor Ort. Die Polizei bestätigte einen Überfall und den Brand. Die Familie sei jedoch unverletzt geblieben. Die Täter befanden sich demnach auf der Flucht.

Vor einem Juweliergeschäft in der Salzburger Innenstadt waren ebenfalls Polizisten positioniert. Das Geschäft war geschlossen, da am Donnerstag in dem Land Feiertag war.

Wie viele Personen im Haus und wie viele Täter an dem Überfall beteiligt waren, blieb zunächst unklar. Die Polizei konnte auch noch nicht sagen, ob die Täter etwas erbeuteten. Nach unbestätigten Medienberichten musste die Feuerwehr vorsichtig vorgehen, weil die Gangster im Haus Brandbeschleuniger oder Sprengstoff verteilt haben könnten.