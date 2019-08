Nicht nur Greta Thunberg - Klimaprotest in Berlin: Alle am 20.09.

Während die Klimaaktivistin Greta Thunberg aus Schweden über den Atlantik schippert, haben Schülerinnen und Schüler, aber auch einige Erwachsene am Invalidenplatz in Berlin ihre Klimaproteste fortgesetzt. In der deutschen Hauptstadt hat ja schon Anfang August die Schule wieder angefangen.

Eine Teilnehmerin erklärte der Presse, die Aktionen von Greta Thunberg seien wichtig, aber es gebe auch viele andere VertreterInnen der Bewegung.

An diesem Freitag richtete sich der Protest gegen die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) - einem Lobbyverband, der laut Demonstranten versucht, den Klimaschutz zu verschleppen.

Am 20. September 2019 hat die "Fridays-for-Future"-Bewegung zu einem großen Protesttag aufgerufen, an dem alle ihre Arbeit ruhen lassen sollen, um für einen effektiven Kampf gegen den Klimawandel zu protestieren.

Auf Facebook lautet der Aufruf dazu "Global Strike #AllefürsKlima".