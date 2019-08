Hongkong: 500.000 Teilnehmer bei Großdemonstration erwartet

Die Proteste in Hongkong stehen vor einem neuen Höhepunkt. Im Zentrum der Stadt versammelten sich nach Schätzungen mehrere Hunderttausend Menschen, um für die Einhaltung von Grundrechten und gegen chinesische Einflussnahme zu protestieren. Die Straßen rund um den Victoria Park sind überfüllt, mehr und mehr Demonstranten strömen trotzdem zu dem Versammlungsort.

Mehrere Redner haben auf einer Bühne zu friedfertigem Verhalten aufgerufen. Bereits am Samstag hatten über 50.000 Menschen an einem Protestmarsch durch das Zentrum teilgenommen. Dabei kam es nur vereinzelt zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften. Tränengas kam nicht zum Einsatz.

Trotzdem wächst international die Sorge vor einer gewaltsamen Niederschlagung der Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Zu Drohgebärden aus Peking gehörte auch die Verlegung paramilitärischer Truppen und Fahrzeuge in die nur durch Flüsse von Hongkong getrennte Millionenmetropole Shenzhen. Staatspräsident Xi Jinping hat sich zur Entwicklung in Hongkong noch nicht geäußert.