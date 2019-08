Putin bei Macron: "Will keine Situation wie bei Gelbwesten in Moskau"

Fankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich bei seinem Empfang von Russlands Präsident Wladimir Putin für neue Verhandlungen zur Ukraine ausgesprochen.

Zu den Protesten in Moskau sagte der russische Präsident, er wolle keine Situation wie die der Gelbwesten in Frankreich in seinem Land. Putin erklärte auch, niemand habe das Recht, bei Demonstrationen zu Gewalt aufzurufen. Schon zuvor hatte es geheißen, es werde schwierig für Emmanuel Macron, die Demonstrationen gegen die Regierung Putin anzusprechen.

Auf Nachfrage von Journalisten erklärte der russische Präsident von dem Raketentest vom 8. August gehe keine Gefahr aus. Umweltaktivisten in Russland sehen das anders, er wurde nach dem Zwischenfall auch Radioaktivität in Norwegen festgestellt.

Macron trifft seinen russischen Amtskollegen vor dem G7-Gipfel von Biarritz, von dem Russland ausgeschlossen ist. Wladimir Putin ist im Hubschrauber zum Fort Bregancon gereist, dort haben Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte die Sommerferien verbracht.

Hubschrauber des russischen Präsidenten in Frankreich REUTERS/Eric Gaillard

Themen der Gespräche sind neben der Ukraine vor allem der Krieg in Syrien, aber Wladimir Putin wollte auch über Frankreichs Weltraum-Armee-Pläne beraten. Das sagte der russische Präsident vor Journalisten, nachdem er sich dafür bedankt hatte, dass er bei der Hitze an der Riviera im Schatten sitzen durfte - während Emmanuel Macron zunächst in der Sonne Plazt genommen hatte.

Euronews hat LIVE vom Treffen der beiden Präsidenten berichtet.