Bewohner fordern mehr Hilfe im Kampf gegen Feuer bei Izmir

Im Internet haben Bewohner der Gegend um Izmir die Behörden dazu aufgerufen, mehr gegen die Waldbrände zu tun. Die Bewohner mehrerer Dörfen mussten evakuiert werden, vier Häuser wurden von den Flammen zerstört. Etwa 500 Hektar Wald sind bereits verbrannt.

Einige beklagen auch, dass die Medie nicht genug über die Waldbrände berichten.

Landwirtschafts- und Forstminister Bekir Pakdemirli war an diesem Montag in Izmir und lobte die Feuerwehrleute. 24 Hubschrauber, 280 Löschfahrzeuge und 35 Bulldozer würden eingesetzt. Laut offiziellen Medien ist das am Samstag ausgebrochene Feuer inzwischen weitgehend unter Kontrolle. Der Minister machte rücksichtsloses Verhalten für den Ausbruch der meisten Feuer verantwortlich.