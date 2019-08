Starker Wind hat Dutzende von Luftmatratzen durch einen Park der US-amerikanischen Stadt Denver geweht. Der Augenzeuge Robb Manes, der das bizarre Spektakel drehte, sprach von der "großen Matratzenwanderung 2019".

Lokalen Berichten zufolge waren die Matratzen für eine Veranstaltung namens "The Bed Cinema" später am selben Tag ausgelegt worden: Ein Freiluftkino, bei dem die Kinobesucher eine Luftmatratze reservieren können. Das Video verbreitet sich schnell in den sozialen Medien: