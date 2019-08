Gamescom in Köln: Zeit zum Spielen!

Die Gamescom öffnet nach einer Reihe von Sneak-Peek-Veranstaltungen ihre Tore für die Öffentlichkeit. Auf der weltweit wichtigsten Messe für Computer- und Videospiele wollen mehr 1000 Unternehmen den Appetit von Enthusiasten wecken, die das Wachstum einer Branche vorantreiben, die heute weltweit mehr Umsatz generiert als das Fernsehen.

E-Gaming-Stars fangen an, die Art von Geld zu verdienen, die von Profisportlern verdient wird: US-Teenager Kyle Giersdorf erhielt ein Preisgeld von drei Millionen Dollar, als er im vergangenen Monat die Fortnite World Cup in New York gewann.

Ein Schwerpunkt auf der Gamescom wir den Organisatoren zufolge Cloud-basiertes Spielen sein - der Trends zur Nutzung einer Reihe von angeschlossenen Geräten und weg von Konsolen wie der Sony Playstation oder Microsoft Xbox.

Fans können Wochen und Monate vor Neuerscheinungen mit ihren Helden spielen, während Entwickler und Branchenanalysten Warteschlangen beobachten und Besucher befragen, um zu beurteilen, was sich als Hit herausstellen könnte.