Eine Supermarktkette in Polen wird eine Initiative mit festgelegten Öffnungszeiten in ihren Filialen einführen, in denen sie die Bedingungen für Menschen aus dem Autismus-Spektrum anpassen wird.

Die "Stunden der Stille" werden in Polens Auchan-Märkte eingeführt, nachdem eine Filiale die Initiative Anfang April am Welt-Autismus-Tag getestet hat.

Das Programm war eine Basisinitiative von Auchan Częstochowa Nord aus der Provinz Schlesien in Zusammenarbeit mit der lokalen Wohltätigkeitsorganisation "Daj mi czas" (Gib mir Zeit), so eine Pressemitteilung.

Inzwischen sind mehrere weitere Geschäfte hinzugekommen, darunter in Breslau, Danzig, Radom, Kielce und Rzeszów.

"Zu diesem speziell vereinbarten Zeitpunkt im Supermarkt werden die Lichter gedimmt, es werden keine Nachrichten auf dem Lautsprecher übertragen, es wird keine Musik abgespielt und alle Fernseher ausgeschaltet", lautete die Aussage.

Zudem wird für autistische Kunden während dieser Zeitfenster eine separate Kasse zur Verfügung gestellt.

Tom Purser, Leiter von Kampagnen bei der National Autistic Society - der führenden Wohltätigkeitsorganisation Großbritanniens für Menschen aus dem Autismus-Spektrum - sagte: "Wir freuen uns sehr, dass Auchan diese Initiative einführt. Wir hoffen, dass sie den Einkauf für Autisten und ihre Familien etwas erleichtern wird."

"Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass 64 Prozent der Autisten Geschäfte meiden und 28 Prozent wurden gebeten, einen öffentlichen Ort aus Gründen, die mit ihrem Autismus zusammenhängen, zu verlassen. Das ist nicht gut genug."

"Die kleinsten Änderungen können helfen, die Haupteinkaufsstraße für autistische Menschen zu öffnen. Dinge wie das Personal, das ein wenig mehr über Autismus lernt, und einfache Anpassungen, wie das Herunterdrehen von Musik oder das Dimmen des Lichts."

Lidl Ireland hat Anfang 2018 in allen seinen Filialen ein ähnliches System eingeführt.

Im März 2018 entschuldigte sich das Unternehmen "vorbehaltlos" bei einem achtjährigen Jungen und seiner Mutter, nachdem ihnen gesagt wurde, sie sollten mit ihrem Autismus-Assistenzhund ein Geschäft verlassen.

Lidl Ireland bietet jetzt jeden Dienstag von 18.00 bis 20.00 Uhr autismusbewusste ruhige Abende für alle Kunden.

Zu den Besonderheiten der Abende gehören:

Reduzierte Beleuchtung

Keine Musik oder Ankündigungen

Leisere Scan-Geräusche an den Kassen

Prioritätswarteschlange

Assistenzhunde willkommen

"Wir bieten unseren Kunden ein ruhigeres Einkaufsumfeld und die Sicherheit, dass sie wissen, dass bei Bedarf zusätzliche Unterstützung zur Verfügung steht", sagte Lidl Ireland in einer Erklärung.

Autismus ist eine lebenslange Behinderung, die sich nach Angaben der National Autistic Society auf die Art und Weise auswirkt, wie Menschen mit der Welt kommunizieren und interagieren.

Es ist eine Spektrum-Störung, was bedeutet, dass autistische Menschen ihre eigenen Stärken und unterschiedlichen und komplexen Bedürfnisse haben.

Obwohl jeder Mensch anders ist, können Menschen aus dem Autismus-Spektrum unter- oder überempfindlich gegenüber Geräuschen, Berührungen, Geschmäckern, Gerüchen, Licht oder Farben sein. Manche können nicht sprechen oder finden es schwieriger, Informationen länger verarbeiten zu müssen oder Gespräche zu führen.

Sie können auch intensive Angst vor unerwarteten Veränderungen und in sozialen Situationen erleben, sowie überfordert werden, so dass sie lähmende körperliche und emotionale "Zusammenbrüche" oder "Stillstände" erleben.