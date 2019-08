Hochhaus steht in Flammen: Tödlicher Brand bei Paris

Bei einem Brand in einem Hochhaus in unmittelbarer Nähe eines Krankenhauses in einem Pariser Vorort ist eine Frau ums Leben gekommen. Acht Menschen wurden verletzt, darunter waren auch vier Feuerwehrleute. Das berichtete der Radionachrichtensender Franceinfo am Donnerstag unter Berufung auf die Feuerwehr.

Zehn Stockwerke des Hochhauses standen demnach in Flammen. Die Patienten des Krankenhauses in Créteil südöstlich von Paris kamen nicht zu Schaden. Der Brand war am späten Mittwochabend ausgebrochen. In dem Hochhaus seien Mitarbeiter des Krankenhauses untergebracht.