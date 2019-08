Protest: Macron auf den Kopf gestellt

Am Rande des G7-Gipfels in Biarritz haben Hunderte in der französischen Stadt Bayonne gegen die Umweltpolitik der G7-Staaten und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Dabei hielten sie Porträts von Macron in die Höhe – mit dem Kopf nach unten.

Die Demonstration sei Ausdruck zivilen Ungehorsams, so die Organisatoren der Demonstration.

Die Protestbewegung hatte mit der Kampagne „Macron abhängen“ in den vergangenen Monaten 125 Porträts aus Rathäusern gestohlen. Frankreich hatte in diesem Jahr bereits nach 125 Tagen seinen ökologischen Fußabdruck aufgebraucht.