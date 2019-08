Drogenfahnder finden in Hamburg 100 Kilo Kokain in Bananen-Container

In Hamburg sind Drogenfahnder in einem Container mit Bananenkartons auf 700 Kilogramm Kokain gestoßen.

Ein Polizeisprecher teilte mit, der Container sei aus Südamerika gekommen. Der Frachter, der ihn gebracht hatte, legte am 6. April in Hamburg an.

Die Beamten hätten das Rauschgift sichergestellt und den Container danach wieder freigegeben, ihn jedoch weiterhin beobachtet.

Weiter führten die Ermittlungen der Polizei zu insgesamt neun Verdächtigen. Sieben davon sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Drei von ihnen - ein Türke, ein Albaner und ein Mann aus Nordmazedonien -hätten in unmittelbarer Nähe des Containers festgenommen werden können, teilte die Polizei in Hamburg mit.

Der 54 Jahre alte Nordmazedonier sei Fahnder von LKA und Zoll schon seit Jahrzehnten bekannt. Er wurde zudem mit einem EU-Haftbefehl gesucht und sei Teil der organisierten Drogenszene.

Erst Anfang August hatte der Hamburger Zoll Rekordfunde an Kokain vermeldet: Erst 4,5 Tonnen, dann 1,5 Tonnen. Ob die Kokainlieferungen etwas miteinander zu tun haben, konnte ein Sprecher des Zollfahndungsamts nicht sagen.