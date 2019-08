Touristen, die sich an einem der beliebtesten Strände Barcelonas entspannten, wurden am Sonntag überrascht, nachdem ein Sprengsatz am Strand von Sant Sebastià entdeckt wurde.

Die Vorrichtung schien etwa 80 Jahre alt zu sein und aus dem spanischen Bürgerkrieg von 1936-39 zu stammen, so die Bürgerwehr. Ein nicht diensthabender Polizeitaucher fand die Bombe 25 Meter vom Ufer entfernt, in einer Tiefe von 3 Metern. Er schwamm zufällig dort vorbei.

Die Polizei evakuierte das Gebiet und zog einen Sicherheitsbereich von 250 Metern um den Fundort der Bombe. Trotz des Rates, sich fernzuhalten, sonnten sich weiterhin Hunderte von Einheimischen und Touristen an nahegelegenen Stränden.

Ein Tourist aus Florida in den USA namens Nadia sagte: "Ich habe gerade von der Bombe erfahren. Das war ziemlich schockierend. Wir dachten, es ging um fleischfressende Bakterien oder vielleicht jemanden, der ertrank - aber ich hatte keine Bombe aus dem spanischen Bürgerkrieg erwartet. Das war ziemlich überraschend, ziemlich aufregend für unseren dritten Tag in Barcelona."

Marinespezialisten werden am Montag eintreffen, um das Gerät zu deaktivieren, sagte die Guardia Civil und fügte hinzu, dass der Strandabschnitt weiterhin geschlossen bleiben würde, bis der Bereich sichergestellt wurde.