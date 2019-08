Künftig twittert ein Roboter von der ISS

Im zweiten Versuch ist eine russische Sojus-Kapsel an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Am Samstag war der erste Versuch an einer defekten Andockstation gescheitert.

Die Trägerrakete war am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet. An Bord der Kapsel ist neben Lebensmitteln auch ein neuer Mitbewohner für die Astronauten, ein Roboter names Fyodor.

Die Forscher wollen herausfinden, wie die Feinmotorik in der Schwerelosigkeit funktioniert. In Zukunft soll er auch außerhalb der Raumstation zum Einsatz kommen. Fyodor ist 1,80 Meter groß, wiegt etwa 160 Kilo und hat einen eigenen Twitter-Account, mit dem seine Reise dokumentiert wird.