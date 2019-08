Boris Becker zu jung für Bier? Zumindest wohl wenn es nach einer Supermarktverkäuferin in New York geht. Die habe ihm, so Becker, sein Alter nicht abgenommen. Weil er keinen Ausweis dabeihatte, konnte er das Bier nicht kaufen. Die Verkäuferin habe ihn für zu jung gehalten.

"Das nehme ich als Kompliment", schrieb der 51 Jahre alte Becker auf Twitter.

In den meisten US-Staaten liegt das Mindestalter beim Alkoholkauf bei 21 Jahren. Der dreimalige Wimbledonsieger Becker ist während der US Open für den TV-Sender Eurosport in New York als Experte im Einsatz.