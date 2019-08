SpaceX testet Rakete für Mond- und Mars-Mission

Das amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX hat erfolgreich eine Schwerlastrakete getestet. Das Modell mit dem Name "Starhopper" soll in Zukunft Menschen und Fracht zum Mond und auch zum Mars transportieren. Das Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk veröffentlichte auf Twitter ein Video des Testflugs in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas.

Kurzflug dauerte nur eine Minute

Die Rakete rauschte auf ihrem kurzen Flug am Dienstagmittag rund 150 Meter in den Himmel und landete nach einer Minute in 100 Meter Entfernung wieder sicher auf der Erde. SpaceX hofft, schon Mitte des nächsten Jahrzehnts die ersten Menschen zum Mars schicken zu können.