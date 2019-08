Britische Medien: "Johnson riskiert alles"

Premierminister Boris Johnsons beispielloser Gebrauch der Queen-Rede - um das Parlament zu vertagen, und so die Anzahl der Tage zu begrenzen, an denen die Abgeordneten einen No-Deal-Brexit am 31. Oktober noch stoppen können, ist natürlich das Thema aller Titelseiten in Großbritannien. Die Seite 1 des Guardian "Empörung, nachdem Johnson das Parlament vertagt" Es gab am Mittwoch eine scharfe Reaktion, sowohl von der Opposition als auch von Tausenden Demonstranten, die sich hier in Westminster versammelten, und es gab andere Proteste in ganz Großbritannien.

"Boris macht Ernst"

Die Daily Mail schreibt "Boris macht Ernst" und zeigt den Premierminister, als würde er boxen wollen. Es ist eine Zeitung, die für den Brexit ist, und sie glauben, dass der Premierminister mit diesem Schritt das Richtige getan hat.

Der Mirror - der eher gegen den Brexit ist, schreibt "Pro-ROGUE", und meint damit, dass der Premierminister sei mit seinem Vorstoss ausschert. Sie brandmarken ihn hier als Diktatoren-Abklatsch.