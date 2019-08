View this post on Instagram

DIE, DIE MICH KENNEN, WISSEN WAS KOMMT. Wie geht das? Wie geht das, dass mich jede Muddi-Freundin für unseren Deal feiert. Den Deal, den der Mann und ich seit 1,5 Jahren fahren. Dass jeder von uns im Wechsel alle 6 Wochen mit den Kindern zur jeweiligen Oma düst. Und der andere 2 Tage, 2 Nächte und 2 Früh- und Abendschichten frei hat. Regelmäßig. Geplant. Abgesprochen. . Es funktioniert unfassbar gut. Tut uns unfassbar gut. Und war eine unfassbar gute Idee. Und trotz dieses durch die Bank begeisterten Feedbacks von allen Paaren, denen wir davon erzählen, kennen wir niemanden im Bekanntenkreis, der dieses Modell fährt. Wie geht das? . Erst dieses WE wieder als ich meiner allerliebsten Freundin davon erzählte. Und sie sagte: "Ich hab die Woche frei und denke immer an euren Deal. Aber ich kann jetzt nicht weg, dann müsste der Mann den Kleinen ja in die Kita bringen UND abholen. Da müsste er dann so viel absprechen und hat wenig Bock dazu." WIE GEHT DAS? Ich könnte da einfach komplett in die Ecke kotzen. Tue ich auch. Erzähle ich ihr auch. Und sie:" Ich weiß. Schwieriges Thema bei uns." . Wie geht das? Das frage ich euch? Das frage ich mich. Wie tief ist eigentlich dieses fucking Patriarchat in uns verankert, dass wir bei diesem Thema nicht an die Decke gehen? Dass wir nicht so viel wütender werden? Dass wir nicht in jedes erdenkliche Megafon brüllen: ES IST NICHT MEIN, SONDERN UNSER KIND, VERDAMMT!! . Und auf der anderen Seite, wie geht das, dass dieses fucking Patriarchat auch in uns so tief verankert ist, dass wir uns schlecht fühlen dafür, Zeit allein verbringen zu wollen? Wer will schon jeden Tag Weihnachten? Kuchen morgens bis abends hängt uns auch zum Hals raus. Und auch den Liebsten wollen wir nicht jede Minute um uns herum haben. Das ist völlig ok. Warum aber prügelt sofort die innere wie auch äußere Moralpolizei auf uns ein, sobald wir ein Wochenende frei von Kindern wollen? . Habt ihr Partner u einigermaßen fitte Eltern? Und trotzdem keinen Deal? Warum? Möchte es wirklich gern verstehen.