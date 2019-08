Vier europäische Länder nicht mehr „masernfrei“

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schlägt Alarm: Die Infektionskrankheit Masern breitet sich auch in Europa wieder aus. Im europäischen WHO-Zuständigkeitsbereich wurden in der ersten Hälfte 2019 rund 90.000 Fälle gemeldet - gegenüber gut 84.000 im gesamten vergangenen Jahr.

„Wir versuchen Ihnen und der Welt mitzuteilen, dass wir uns zurückbewegen, wir befinden uns auf dem falschen Weg“, sagt Kate O'Brien von der WHO.

Albanien, der Tschechischen Republik, Griechenland und dem Vereinigten Königreich entzog die WHO die Bezeichnung „masernfrei". Weltweit wurden in der Demokratischen Republik Kongo die meisten Neuansteckungen gemeldet, gefolgt von Madagaskar und der Ukraine. Die WHO geht von einer hohen Dunkelziffer aus.

„Es gibt Länder, in denen wenig geimpft wird, die dazu beitragen, dass die Masern ausbrechen. Doch es gibt auch Länder, in denen viel geimpft wird und in denen es dennoch zu Ausbrüchen kommt. Selbst wenn die Impfabdeckung auf landesweiter Ebene hoch ist, kann es kleine Gemeinde geben, in denen nicht ausreichend geimpft wird, um einen Ausbruch zu verhindern.“

Gesundheitsbehörden empfehlen eine Masernimpfung bei Kindern ab neun Monaten sowie bei noch nicht geimpften Jugendlichen und Erwachsenen, die 1963 oder später geboren sind.