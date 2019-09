Delfinjagd beginnt: 1700 Säuger freigegeben

In Japan hat die traditionelle wie umstrittene Jagd auf Delfine vor der Küstenstadt Taiji begonnen. In dieser Saison hat das nationale Fischereiamt die Tötung oder den Fang von über 1700 der Säugetiere genehmigt.

Nach Angaben der Umweltschutzorganisation The Dolphin Project wurden an diesem Montag fünf Delfine getötet. Japanische Medien berichteten dagegen, die Boote seien ohne Fang in den Hafen von Taiji zurückgekehrt.

Lebend gefangene, für Zoos und Tierparks bestimmte Delfine bringen den Jägern höhere Preise als Delfinfleisch für den Verzehr, der seit Längerem in Japan rückläufig ist.

Nach Angaben von Tierschützern verbluten oder ersticken die Säugetiere während eines bis zu dreißigminütigen Todeskampfes.