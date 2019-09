George Enescu-Festival in Rumänien

An die 3.000 hochklassige Künstlerinnen und Künstler treten hier in drei Wochen auf. Die meisten Konzerte sind schon ausverkauft. Das Enescu Musikfestival ist eins der größten Ereignisse für klassische Musik in Osteuropa und sehr gut organisiert. Gute Nachrichten aus einem Land, das normalerweise wegen politischer Skandale und Korruption von sich reden macht.