Im Moskauer Zarizyno-Park ist ein Wahl gestrandet. Auch wenn dieser bei der 17. Ausgabe des Drachenfestes "Der vielfältige Himmel" wegen mangelden Windes am Boden blieb, stiegen Dutzende kleinere Drachen in die Luft - in Vogelform, Comicfiguren und bunte Fantasiegebilde.

Drachen waren in Russland lange nicht angesagt. Dieses Fest will mehr Menschen für sie begeistern.