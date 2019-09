Nach 117 Tagen Koma: Hirntote Frau wird von gesundem Baby entbunden

In Tschechien ist das Baby einer hirntoten Schwangeren nach 117 Tagen Koma zur Welt gebracht worden.

Das kleine Mädchen sei gesund und wiege etwa 2,1 Kilogramm bei 42 Zentimetern Körperlänge, wie das Krankenhaus in Brünn (Brno) in einer Pressemitteilung bekanntgab. Der Vater habe das Kind mitterweile mit nach Hause nehmen können.

Lékaři a zdravotní sestry FN Brno přepsali dějiny medicíny. 117 dnů udrželi vitální funkce u gravidní ženy ve stavu mozkové smrti. Poté porodila zdravou holčičku.https://t.co/83dEHMLYpHpic.twitter.com/YKU0wo3K9k — FN Brno (@FNBrno) September 2, 2019

Die 27-jährige Mutter des Kindes war am 21. April nach einer Hirnblutung für hirntot erklärt worden, zu diesem Zeitpunkt war sie in der 16. Schwangerschaftswoche. Nach Angaben des Krankenhauses hatte die Frau angeborene Fehlbildungen an Blutgefäßen.

Um den Fötus im Mutterleib über 117 Tage am Leben zu halten, arbeiteten Spezialisten aus verschiedenen Bereichen zusammen. "Besonderes Augenmerk wurde auf die Ernährung gelegt, um den Energiebedarf der Mutter zu decken und das optimale Wachstum und die Entwicklung des Fötus sicherzustellen", hieß es in der Mitteilung des Krankenhauses.

Das Mädchen mit dem Namen Eliska wurde dann Mitte August in der 34. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt entbunden.

Weltweit habe es nur 20 Fälle gegeben, in denen eine Hirntote ein Baby weiter austrug. Die Länge des künstlichen Komas von 117 Tagen sei zum ersten Mal gelungen.