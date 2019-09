Rafael Nadal steht bei den US Open zum neunten Mal in seiner Tennis-Karriere im Viertelfinale. Der Spanier setzte sich gegen Marin Cilic aus Kroatien mit 6:3, 3:6, 6:1 und 6:2 durch.

Nadal, der bislang drei Mal in New York gewinnen konnte, trifft jetzt auf Diego Schwartzman. Der Argentinier hatte zuvor Alexander Zverev in vier Sätzen ausgeschaltet.

Nadal leistete sich gegen Cilic nur im zweiten Durchgang eine kleine Schwächephase und beendete das Match nach 2:48 Stunden.